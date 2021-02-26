Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к деоккупации Крыму.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, сообщает Европейская правда.

Украина благодарна союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности, отмечается в заявлении.

— Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений, — отметили в МИД.

Украина продолжает консолидировать международные усилия, чтобы добиться полной деоккупации Крыма и Севастополя и привлечения России к ответственности за ее преступления, подчеркнули в министерстве.

— С этой целью Украина создает Крымскую платформу - новый международный координационный формат — и призывает всех партнеров присоединиться к ней. Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым — это Украина, — резюмировали в МИД.

Напомним, Государственный департамент США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, агрессию на Донбассе, и освободить всех политзаключенных.