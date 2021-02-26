Служба безопасности Украины сделает выводы по обнародованным СМИ аудиозаписям после соответствующей экспертизы.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, пишет Корреспондент.

Как известно, на днях в сети появилась запись телефонного разговора Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. Из этой записи можно сделать вывод, что в 2014 году они обсуждали между собой поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.

По словам главы СБУ, эта запись подлежит экспертизе, так как пока не является доказательством разговора.

— На сегодняшний день эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в том числе экспертиза. Вместе с тем я не могу сказать, какие будут дальнейшие шаги по поводу легализации записи, — отметил Иван Баканов.

Он также добавил, что через несколько дней будет обнародована позиция СБУ по этому поводу.

Напомним, ранее Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналамм, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России.