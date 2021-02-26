Литва обещает сохранять санкционное давление против России, пока та полностью не прекратит незаконную оккупацию Крыма.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы к 7-й годовщине незаконной оккупации Крыма Россией, сообщает Европейская правда.

Министерство подчеркнуло, что Литва продолжит последовательно проводить политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

—Мы будем стремиться сохранять санкции ЕС и другие международные санкции против Российской Федерации до тех пор, пока Россия не выведет свои вооруженные силы и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины, — говорится в заявлении.

Литва решительно осуждает военную агрессию России против Украины, которая началась семь лет назад и продолжается до сих пор, а также незаконную аннексию Крыма и Севастополя, что является грубым нарушением международного права, подчеркнули в министерстве.

Литва призвала Россию прекратить систематическое нарушение прав человека и подавление основных свобод в Крыму, а также репрессии в отношении правозащитников, журналистов, членов гражданского общества, особенно крымских татар, и отменить запрет на деятельность Меджлиса.

— Мы призываем освободить всех незаконно заключенных граждан Украины. Мы также призываем Российскую Федерацию прекратить милитаризацию Крымского полуострова и обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, — отметили в министерстве.

Напомним, МИД Украины просит мир усилить давление на Россию для деоккупации Крыма.