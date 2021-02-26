Стоимость криптовалюты биткойна в пятницу, 26 февраля, достигла показателя в 44,286 тысячи долларов. Так в ходе торговой сессии криптовалюта снизилась в цене на 9,9%.
Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.
По состоянию на 9:50 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне 44,421 тысячи долларов.
В среду, 24 февраля, биткойн несколько восстановился, поднявшись на 3,3% до отметки 50,5 тысяч долларов. Однако тогда он был на 13,5% ниже исторического максимума выше 58 тысяч долларов, достигнутого в воскресенье.
Рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.
Вложение 1,5 млрд долларов в криптовалюту со стороны Tesla в этом месяце помогло поднять биткойн выше 50 тысяч долларов, но теперь может привести к давлению на курс акций компании, поскольку она стала чувствительной к движениям биткойнов.
Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки криптовалюты Bitcoin.
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Стоимость криптовалюты биткойна в пятницу, 26 февраля, достигла показателя в 44,286 тысячи долларов. Так в ходе торговой сессии криптовалюта снизилась в цене на 9,9%.
Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.
По состоянию на 9:50 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне 44,421 тысячи долларов.
В среду, 24 февраля, биткойн несколько восстановился, поднявшись на 3,3% до отметки 50,5 тысяч долларов. Однако тогда он был на 13,5% ниже исторического максимума выше 58 тысяч долларов, достигнутого в воскресенье.
Рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.
Вложение 1,5 млрд долларов в криптовалюту со стороны Tesla в этом месяце помогло поднять биткойн выше 50 тысяч долларов, но теперь может привести к давлению на курс акций компании, поскольку она стала чувствительной к движениям биткойнов.
Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки криптовалюты Bitcoin.