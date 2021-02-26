Главными угрозам НАТО и Европейского союза остаются Россия, Китай, терроризм и кибератаки. А сегодня добавился еще и кризис здравоохранения, связанный с пандемией COVID.
Об этом по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в условиях пандемии главной задачей НАТО было не допустить, чтобы кризис здравоохранения стал кризисом безопасности.
– Потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе, - добавил Столтенберг.
Он также приветствовал сигнал от американского президента Джо Байдена, который выступил за усиление связи между Европой и США.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить трансатлантическое единство, чтобы реагировать на вызовы современного мира.
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Главными угрозам НАТО и Европейского союза остаются Россия, Китай, терроризм и кибератаки. А сегодня добавился еще и кризис здравоохранения, связанный с пандемией COVID.
Об этом по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в условиях пандемии главной задачей НАТО было не допустить, чтобы кризис здравоохранения стал кризисом безопасности.
– Потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе, - добавил Столтенберг.
Он также приветствовал сигнал от американского президента Джо Байдена, который выступил за усиление связи между Европой и США.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить трансатлантическое единство, чтобы реагировать на вызовы современного мира.