Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Отмечается, что глава государства сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также реализация мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

– Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к деоккупации Крыму.