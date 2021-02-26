Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.
Отмечается, что глава государства сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также реализация мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.
– Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к деоккупации Крыму.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.
Отмечается, что глава государства сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также реализация мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.
– Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к деоккупации Крыму.