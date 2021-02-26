В пятницу на рассвете сотни полицейских в Германии провели рейды в 27 домах и офисах в ходе операции, нацеленной на членов ультраправых групп, подозреваемых в торговле наркотиками и оружием.

Об этом сообщила государственная телекомпания MDR, пишет Европейская правда.

Прокуратура сообщила, что восемь человек в возрасте от 24 до 55 лет были задержаны в ходе рейдов, в которые были вовлечены 500 сотрудников полиции.

Подозреваемые - члены неонацистских группировок Turonen и Garde 20.

Власти заявили, что эти две банды на протяжении многих лет возглавляли наркобизнес в восточной части Тюрингии. Они руководили сетью, которая распространяла метамфетамин и оружие.

Задержанных подозревают в отмывании доходов от сделок с наркотиками. Как считается, в отмывании денег принимал участие юрист, чей офис в Гессене также обыскали.

Правоохранители изъяли лимузин, многочисленные наркотики и наличные. Более подробная информация пока недоступна из-за обилия обысканных объектов, сообщила полиция.

Рейды стали результатом двухлетних операций служб безопасности с прослушивания и слежки. В основном они касались информации о возможных сделках с оружием. В ходе операции агенты узнали, что речь идет также о крупномасштабном незаконном обороте наркотиков.

Turonen и Garde 20 распознаются по черной одеждой с крайне правыми националистическими символами. Они занимаются продвижением концертов ультраправых хэви-метал исполнителей, на которых выступают неонацистские группы из Германии и других стран.

Напомним, власти США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника одного из нацистских концлагерей Фридриха Карла Бергера.