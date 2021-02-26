Связанная с Коломойским авиакомпания Windrose (Роза Ветров) через суд пытается забрать у Skyup 3 из 24 разрешенных частот по направлению Киев-Стамбул, еще 21 принадлежит другой подконтрольной олигарху компании - МАУ.

Об этом генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов рассказал в своей колонке для ЭП.

По его словам, с 2018 года по направлению «Киев - Стамбул» каждая сторона может выполнять 24 рейса в неделю. В Украине Авиационная служба 21 частоту предоставила МАУ, три - Windrose («Роза ветров»).

Однако впоследствии выяснилось, что Windrose не выполняет рейсы в Стамбул, «поэтому согласно авиационного законодательства их передали «Atlasjet Украина». В 2020 году авиакомпания с рынка ушла, а ГАСУ по заявке Skyup закрепила частоты за ней.

Через год после потери частот, пишет Сероухов, компания «Роза ветров» решила обратиться в Окружной админсуд Киева, чтобы их вернуть.

– Важный нюанс: МАУ с 21 рейса использует только десять (с 29 марта 2021 планирует увеличить до 14-ти), но забрать частоты решили именно в SkyUp, которая осуществляет все три доступные перелеты по этому маршруту, - объясняет гендиректор SkyUp.

«Розу ветров» длительное время связывают с группой Приват олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Среди основателей, сообщает Youcontrol, указаны ООО «Райдел» и оффшорная кипрская компания олигарха БРЕГЕНЗЕР ЛИМИТЕД. В то же время, 100% ООО «Райдел» принадлежит этой же оффшорной компании.

– Таким образом, цель иска - возврат к монополии, которая существовала на этом направлении, - заключает Сероухов.

Напомним, компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») возобновит регулярные рейсы в Киев из «Николаевский международный аэропорт» 28 марта.