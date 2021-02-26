По состоянию на 10:00 26 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.

Из всех 41832 (+150) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев -27997 (+76)

Первомайск - 1386 (+11);

Южноукраинск - 1405 (1);

Вознесенск - 1021 (+14)

Очаков - 735 (7);

Арбузинский район - 452;

Баштанский район - 597 (+1)

Березанский район - 524 (+3)

Братский район - 355 (+1)

Березнеговатский район - 259;

Веселиновский район - 397 (8);

Витовский район - 1533 (+2)

Вознесенский район - 349 (+1)

Врадиевский район - 320;

Еланецкий район - 187;

Доманевский район - 428 (+18)

Казанковский район - 457;

Кривоозерский район - 286;

Николаевский район - 573 (+1)

Новобугский район - 370;

Новоодесский район - 914 (+4)

Очаковский район - 350;

Первомайский район - 488 (+2)

Снигиревский район - 449.

Заболевание COVID-19 установлен в 1723 (7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 70, всего выздоровели - 35189. Умерло всего от последствий COVID-19 - 782 за сутки - 3.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 8 тысяч 3 человек. Также 4 тысячи 244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений.