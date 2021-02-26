По состоянию на 10:00 26 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 41832 (+150) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1723 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 70, всего выздоровели - 35189. Умерло всего от последствий COVID-19 - 782 за сутки - 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 8 тысяч 3 человек. Также 4 тысячи 244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 26 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 41832 (+150) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1723 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 70, всего выздоровели - 35189. Умерло всего от последствий COVID-19 - 782 за сутки - 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 8 тысяч 3 человек. Также 4 тысячи 244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений.