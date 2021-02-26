Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не подтвердил подлинность записей с голосами, похожими на его и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
Об этом Медведчук рассказал в интервью BBC Украина.
Однако он отметил, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучали в распространенной СМИ записи.
— Был ли (конкретно) такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, — конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу, — сказал Виктор Медведчук.
По его словам, в конце 2014 года обсуждали темы электроэнергии и обмена пленных.
— Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года, — отметил политик.
Тогда состоялся обмен 146 украинских военных на 222 боевиков «Л/ДНР».
Медведчук также рассказал, что вел переговоры о поставках электроэнергии из России в Украину по просьбе Порошенко.
— Мы (Медведчук и Сурков) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения в Крым, — сказал он.
Издание «Цензор.нет» опубликовало аудиозаписи, на которых двое мужчин, чьи голоса похожи на голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова, обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.
Запись разговора сделали якобы еще в 2014 году. Мужчины на записи обсуждают схему поставок электроэнергии на территорию оккупированного Крыма, к которой привлечена российская энергетическая компания «Интер РАО» и ее структуры.
Также мужчины на записи обсуждают обмен пленными. Один из голосов, который издание идентифицирует как «Виктора Медведчука», вспоминает предложение принять участие в освобождении пленных.
В Службе безопасности Украины сообщили, что пока опубликованные в СМИ пленки тщательно изучаются.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не подтвердил подлинность записей с голосами, похожими на его и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
Об этом Медведчук рассказал в интервью BBC Украина.
Однако он отметил, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучали в распространенной СМИ записи.
— Был ли (конкретно) такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, — конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу, — сказал Виктор Медведчук.
По его словам, в конце 2014 года обсуждали темы электроэнергии и обмена пленных.
— Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года, — отметил политик.
Тогда состоялся обмен 146 украинских военных на 222 боевиков «Л/ДНР».
Медведчук также рассказал, что вел переговоры о поставках электроэнергии из России в Украину по просьбе Порошенко.
— Мы (Медведчук и Сурков) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения в Крым, — сказал он.
Издание «Цензор.нет» опубликовало аудиозаписи, на которых двое мужчин, чьи голоса похожи на голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова, обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.
Запись разговора сделали якобы еще в 2014 году. Мужчины на записи обсуждают схему поставок электроэнергии на территорию оккупированного Крыма, к которой привлечена российская энергетическая компания «Интер РАО» и ее структуры.
Также мужчины на записи обсуждают обмен пленными. Один из голосов, который издание идентифицирует как «Виктора Медведчука», вспоминает предложение принять участие в освобождении пленных.
В Службе безопасности Украины сообщили, что пока опубликованные в СМИ пленки тщательно изучаются.