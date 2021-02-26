Об этом Медведчук рассказал в интервью BBC Украина.

Однако он отметил, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучали в распространенной СМИ записи.

— Был ли (конкретно) такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, — конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу, — сказал Виктор Медведчук.

По его словам, в конце 2014 года обсуждали темы электроэнергии и обмена пленных.

— Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года, — отметил политик.

Тогда состоялся обмен 146 украинских военных на 222 боевиков «Л/ДНР».

Медведчук также рассказал, что вел переговоры о поставках электроэнергии из России в Украину по просьбе Порошенко.