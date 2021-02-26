Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировать и хранить в течение двух недель вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech в обычных морозильных камерах для лекарств.
Об этом пишет TheБабель со ссылкой на пресс-службу американского регулятора.
До этого управление рекомендовало сохранять вакцину при сверхнизких температурах от -80ºC до -60ºC.
— Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет облегчить бремя закупки очень малого холодильного оборудования для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест, - сказал Питер Маркс, директор центра FDA по оценке и исследованию биологических препаратов.
Данные Pfizer свидетельствуют, что ее вакцина COVID-19 остается стабильной до двух недель, если она находится в замороженном состоянии при стандартной температуре морозильной камеры. В то же время если флаконы были разморожены и подготовлены к использованию, их можно хранить в морозильнике до 5 дней, открытые флаконы — до 6 часов.
Напомним, что разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировать и хранить в течение двух недель вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech в обычных морозильных камерах для лекарств.
Об этом пишет TheБабель со ссылкой на пресс-службу американского регулятора.
До этого управление рекомендовало сохранять вакцину при сверхнизких температурах от -80ºC до -60ºC.
— Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет облегчить бремя закупки очень малого холодильного оборудования для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест, - сказал Питер Маркс, директор центра FDA по оценке и исследованию биологических препаратов.
Данные Pfizer свидетельствуют, что ее вакцина COVID-19 остается стабильной до двух недель, если она находится в замороженном состоянии при стандартной температуре морозильной камеры. В то же время если флаконы были разморожены и подготовлены к использованию, их можно хранить в морозильнике до 5 дней, открытые флаконы — до 6 часов.
Напомним, что разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.