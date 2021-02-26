В индийском городе Бхопал разгорелся скандал, связанный с вакцинацией от коронавируса. Тысячи людей стали участниками теста, думая что получают прививку от COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, несколько дней назад в город приехал фургон, в котором всем желающим предлагали пройти вакцинацию от коронавируса и получить за это 750 рупий (10 долларов). Однако позже выяснилось, что на людях проводили исследования одной из вакцин отечественного производства.

Отмечается, что препарат получила только половина испытуемых, другим ввели обычный физраствор. Некоторые из них допустили, что им могли объяснить сразу все правильно, просто они не смогли этого понять.

Напомним, в Индии медики отказываются вакцинироваться от коронавируса препаратом местного производства.