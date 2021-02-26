Российское Минобороны, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неэффективности ракетных комплексов «Искандер», показало кадры его применения в Сирии. Один из пользователей Twitter установил, что это ракетный удар по больнице в городе Азаз.

Об этом сообщает проект CIT, занимающийся отслеживанием военных конфликтов.

Пользователь под ником Obretix геолоцировал один из кадров видео как удар по Национальной больнице в городе Азаз на севере Сирии. Проект отмечает, что им не удалось найти фотографий или видеоматериалов последствий этого удара, однако в феврале 2016 года об атаке на эту больницу сообщали оппозиционное СМИ Aleppo Today, а также международная правозащитная организация Human Rights Watch со слов одного из врачей и местного активиста.

По данным HRW, больница была эвакуирована за 10 дней до удара, когда оказалась на линии фронта. Неизвестно, знали ли об этом в российском командовании, нанося удар, однако удары по действующим больницам за годы конфликта были нередким явлением — например, согласно расследованию New York Times, в мае 2019 года российская авиация нанесла удары по четырём больницам за 12 часов.

Проект также напомнил, что в 2016 году Минобороны России отрицало пуски ракет по Азазу, когда такое обвинение выдвинул тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Также CIT обращает внимание, что заявление российской стороны, согласно которому комплексы «Искандер» не применялись во время обострения в Карабахе, также не соответствует действительности — кадры пуска ракеты армянского «Искандера» публиковались в социальных сетях, на что обратил внимание главный редактор Defence Blog Дилан Мальясов.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.