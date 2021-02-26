Территорию парка «Дружба» в Корабельном районе Николаева засыпали строительным мусором.

Об этом сообщила депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

— В парке «Дружба» (Корабельный район) начата отсыпка незаконной дороги через парк. «Дорога» ведёт к забору СВТ «Зорька», где уже установили столбы для организации ворот и незаконного въезда на территорию СВТ по территории парка — на прилагаемой схеме красной линией отмечено это место. Со слов местных жителей, незаконную дорогу отсыпают с разрешения председателя СВТ «Зорька», - сообщила Наталья Горбенко.

При этом депутат попросила соответствующие службы провести проверку с выездом на место и пресечь засыпку территории парка строительным мусором, а также провести ревизию несанкционированных дорог по территории парка «Дружба» к границам СВТ «Зорька».

Кроме этого депутат попросила в рамках договора на вывоз мусора из парка «Дружба» вывезти мусор, в том числе, строительный из указанного места.

Напомним, что жители Заводского района Николаева жалуются на свалку мусора в их дворе по адресу проспект Центральный, 4А.