Франция выразила готовность принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 26 февраля, передает Корреспондент.

Во время пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Париже Кулеба напомнил о седьмой годовщине с начала аннексии Крыма Россией. Он рассказал об инициативе Крымской платформы и передал приглашение присоединиться к ней для президента Франции Эммануэля Макрона.

— Я благодарен за то, что Франция приветствует инициативу «Крымской платформы» и подтверждает готовность принять участие в ее инаугурационном саммите. Формат участия будет определен в зависимости от ситуации с коронавирусом на дату проведения, — отметил Дмитрий Кулеба.

Министр ожидает лидерского подхода Франции к урегулированию конфликта, вызванного агрессией России против Украины. Кроме того, по словам Кулебы, для того, чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран нормандской четверки.

— Наилучшей иллюстрацией состояния выполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит нормандской четверки, — также сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД в Украине подчеркнул, что несмотря на все приложенные усилия на других уровнях «для следующего шага вперед нужное решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.