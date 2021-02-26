Франция выразила готовность принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 26 февраля, передает Корреспондент.
Во время пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Париже Кулеба напомнил о седьмой годовщине с начала аннексии Крыма Россией. Он рассказал об инициативе Крымской платформы и передал приглашение присоединиться к ней для президента Франции Эммануэля Макрона.
— Я благодарен за то, что Франция приветствует инициативу «Крымской платформы» и подтверждает готовность принять участие в ее инаугурационном саммите. Формат участия будет определен в зависимости от ситуации с коронавирусом на дату проведения, — отметил Дмитрий Кулеба.
Министр ожидает лидерского подхода Франции к урегулированию конфликта, вызванного агрессией России против Украины. Кроме того, по словам Кулебы, для того, чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран нормандской четверки.
— Наилучшей иллюстрацией состояния выполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит нормандской четверки, — также сказал Дмитрий Кулеба.
Глава МИД в Украине подчеркнул, что несмотря на все приложенные усилия на других уровнях «для следующего шага вперед нужное решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным».
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.
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Франция выразила готовность принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 26 февраля, передает Корреспондент.
Во время пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Париже Кулеба напомнил о седьмой годовщине с начала аннексии Крыма Россией. Он рассказал об инициативе Крымской платформы и передал приглашение присоединиться к ней для президента Франции Эммануэля Макрона.
— Я благодарен за то, что Франция приветствует инициативу «Крымской платформы» и подтверждает готовность принять участие в ее инаугурационном саммите. Формат участия будет определен в зависимости от ситуации с коронавирусом на дату проведения, — отметил Дмитрий Кулеба.
Министр ожидает лидерского подхода Франции к урегулированию конфликта, вызванного агрессией России против Украины. Кроме того, по словам Кулебы, для того, чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран нормандской четверки.
— Наилучшей иллюстрацией состояния выполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит нормандской четверки, — также сказал Дмитрий Кулеба.
Глава МИД в Украине подчеркнул, что несмотря на все приложенные усилия на других уровнях «для следующего шага вперед нужное решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным».
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.