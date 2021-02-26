Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не будет присутствовать на предстоящем заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 февраля.

Об этом он сообщил во время брифинга в Виннице, передает NewsOne.

Нардеп отметил, что не примет участия в заседании, о котором его известили вчера, так как находится в командировке. Дмитрий Разумков добавил, что рабочая поездка в Винницкую область была запланирована давно.

— То, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны — информация появилась и была отправлена членам СНБО вчера вечером, — подчеркнул спикер ВР.

Он также акцентировал, что пока члены СНБО не получали повестку дня и не знают, что будут обсуждать на заседании.

Отметим, что президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Мдведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.