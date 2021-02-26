Депутаты городского совета Ивано-Франковска проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Совету нацбезопасности и обороны с просьбой запретить деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партии Шария.
Об этом пишет местное издание Kurs.
По словам мэра города Руслана Марцинкива, обе партии — это «внутренние враги», которые расшатывают ситуацию в стране.
– Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий ОПЗЖ и «Партия Шария» как таковые, что отстаивают и активно продвигают интересы российского агресора. За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля, — зачитал он обращение.
В тексте также говорится о том, что эти политические силы заигрывают с государством-агрессором и способствуют расколу украинского общества.
Напомним, глава партии «Национальный корпус» в Николаеве, член исполкома горсовета Никита Плеханов считает, что в Украине нужно принять закон о коллаборационизме и ввести запрет на такие политические силы как «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».
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Депутаты городского совета Ивано-Франковска проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Совету нацбезопасности и обороны с просьбой запретить деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партии Шария.
Об этом пишет местное издание Kurs.
По словам мэра города Руслана Марцинкива, обе партии — это «внутренние враги», которые расшатывают ситуацию в стране.
– Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий ОПЗЖ и «Партия Шария» как таковые, что отстаивают и активно продвигают интересы российского агресора. За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля, — зачитал он обращение.
В тексте также говорится о том, что эти политические силы заигрывают с государством-агрессором и способствуют расколу украинского общества.
Напомним, глава партии «Национальный корпус» в Николаеве, член исполкома горсовета Никита Плеханов считает, что в Украине нужно принять закон о коллаборационизме и ввести запрет на такие политические силы как «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».