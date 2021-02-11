Глава партии «Национальный корпус» в Николаеве, член исполкома горсовета Никита Плеханов считает, что в Украине нужно принять закон о коллаборационизме и ввести запрет на такие политические силы как «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».

Такое мнение он выразил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Если у Зеленского хватит решимости, скажем так, закончить с пятой колонной, то это должно быть принятие закона о коллаборационизме, когда любые действия, направленные на подрыв национальной безопасности, будут иметь четкую юридическую оценку и правоохранительные органы смогут в законном поле на это реагировать; и второе — это возможный запрет политических партий как «ОПЗЖ» так и Шария, как партий, которые являются прокремлевскими и которые работают на дестабилизацию и на, скажем так, подрыв национальной безопасности и национальных интересов Украины, - считает Никита Плеханов.

Кроме этого он добавил, что считает лидера «Партии Шария» Анатолия Шария российским пропагандистом.

— Если посмотреть на деятельность Анатолия Шария как блогера и как лидера какого-то мнения, то, например, в 2015 году он говорил о том, что Грэм Филлипс — это прекрасный блогер из Великобритании, которого Украина незаконно выдворила за территорию своей страны, а, фактически, он был таким же пропагандистом, который четко говорил, что «Новороссия» освобождает села Донбасса и русских танков он на Донбассе не видел. Следующий эпизод был, когда Анатолий в своих месседжах вклаывал, что поддерживает митинги в России — они выступают за защиту детей на Донбассе, а, фактически, там открытый призыв россиян и поддержка ввода войск на нашу территорию. Все эти вещи формируют негативное отношение к нему. Из последнего — когда во время избирательной кампании на местных выборах распространялась газета «Партии Шария», в которой карта Украины была представлена без Крыма. Мы являемся идеологическими противниками. По моему оценочному суждению — это российский пропагандист и поэтому у нас складываются такие негативные отношения, - сказал Никита Плеханов.

Напомним, что в январе 2021 года члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Кроме этого, на Соборной площади прошла акция «Патриот, поздравь депутата» в поддержку закона против коллаборационистов.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что активисты пиарят себя, «раскручивая» историю со скриншотом новогоднего поздравления президента РФ, который опубликовал его однопартиец Максим Невенчанный в Facebook.

Позже стало известно, что депутатам Николаевского горсовета предлагают осудить поступок их коллеги Максима Невенчанного.

2 февраля депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный пришел на заседание сессии в сопровождении охраны, поскольку опасался провокаций в свой адрес.

Депутаты горсовета на сессии осудили поступок Максима Невенчанного, который опубликовал на своей странице в соцсети скриншот новогоднего поздравления Владимира Путина. В свою очередь «Партия Шария» в Николаевском горсовете покинула заседание сессии из-за присутствия в зале представителей «Национального корпуса».