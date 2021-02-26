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«Телеканал Первый Независимый», купленный компанией бывших сотрудников холдинга Тараса Козака, отключили от вещания через час после старта трансляции.
Об этом объявил в эфире ведущий Вячеслав Пиховшек, пишет Укринформ.
— «Первый Независимый» отключен от вещания через час после начала эфира. Телекоммуникационные кабельные провайдеры получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на официальные договоры и соглашения, — сообщил Вячеслав Пиховшек.
По мнению руководства телеканала, власти таким образом оказывает давление на всех их партнеров.
— Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы, — отметил Вячеслав Пиховшек.
Напомним, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение в государственной измене «независимому эксперту» Юрию Дудкину, который выступал на каналах, принадлежащих Виктору Медведчуку.
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«Телеканал Первый Независимый», купленный компанией бывших сотрудников холдинга Тараса Козака, отключили от вещания через час после старта трансляции.
Об этом объявил в эфире ведущий Вячеслав Пиховшек, пишет Укринформ.
— «Первый Независимый» отключен от вещания через час после начала эфира. Телекоммуникационные кабельные провайдеры получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на официальные договоры и соглашения, — сообщил Вячеслав Пиховшек.
По мнению руководства телеканала, власти таким образом оказывает давление на всех их партнеров.
— Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы, — отметил Вячеслав Пиховшек.
Напомним, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение в государственной измене «независимому эксперту» Юрию Дудкину, который выступал на каналах, принадлежащих Виктору Медведчуку.