«Телеканал Первый Независимый», купленный компанией бывших сотрудников холдинга Тараса Козака, отключили от вещания через час после старта трансляции.

Об этом объявил в эфире ведущий Вячеслав Пиховшек, пишет Укринформ.

— «Первый Независимый» отключен от вещания через час после начала эфира. Телекоммуникационные кабельные провайдеры получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на официальные договоры и соглашения, — сообщил Вячеслав Пиховшек.

По мнению руководства телеканала, власти таким образом оказывает давление на всех их партнеров.

— Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы, — отметил Вячеслав Пиховшек.

Напомним, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение в государственной измене «независимому эксперту» Юрию Дудкину, который выступал на каналах, принадлежащих Виктору Медведчуку.