Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о разработке и принятии так называемого общего «стратегического компаса» в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает DW.

— Мы хотим увеличить инвестиции в оборону, а также повысить гражданский и военный потенциал и оперативную готовность, — сказал Шарль Мишель.

Цель «стратегического компаса» — определить, на что должен быть способен ЕС при совместном ответе в определенных кризисных ситуациях, а также, к чему он не должен прибегать. Разработка документа должна быть завершена до марта 2022 года.

Также целью документа является достижение большей стратегической автономности, что позволит ЕС продвигать свои интересы и ценности на глобальном уровне на фоне уменьшения влияния США и активизации таких стран как Китай и Россия.

Работа над стратегией основана на анализе угроз, завершенном в конце 2020 года. Этот секретный документ на основе разведывательных данных описывает, среди прочего, какие угрозы могут возникать со стороны России и Китая.

К обсуждению определенных вопросов во время видеосаммита ЕС присоединился и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В последние годы страны ЕС пытаются теснее координировать свои действия в сфере безопасности и обороны, например, в вопросе финансирования совместных оборонных проектов.

Напомним, лидеры стран-членов Европейского союза согласились ввести электронные сертификаты для привитых от COVID-19.