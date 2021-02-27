Агрессия России в 2014 году была направлена не только против Украины, война продолжается, и объектами агрессии могут стать другие страны.

Об этом в ходе мероприятия, организованного совместно посольствами Украины и Турции в Анкаре, посвященного седьмой годовщине оккупации Крыма Россией, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Турции Якуб Кумоч, сообщает Укринформ.

— В Польше мы не наивные и знаем: Украина была подвержена разрушению в 2014 году, как того хотела Россия, наши страны могут быть следующими. Пожалуйста, не верьте в то, что 2014 год закончился, что война кончилась. Война не кончилась и это агрессия не только против Украины, — обратился Кумоч к представителям западных стран. — Мы — поляки, знаем как это потерять родину, так же как и вы теряли ее... Мы свою страну получили снова и вы свои земли вернете,— сказал он, обращаясь к крымским татарам. — Крым есть и будет украинским, независимо от того, сколько солдат чужих войск или зеленых человечков туда будут сосланы, — обратился Посол к украинцам.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем выступлении напомнил присутствующим о том, что оккупация Крыма Россией стала первой вынужденной сменой границы европейской страны со времени окончания Второй мировой войны, часть территории суверенной страны была захвачена силой вопреки международному праву.

— Это все происходит сейчас, мы наблюдаем продолжающуюся российскую агрессию. Это новый тип войны, гибридная война. Кремль использует все имеющиеся ресурсы для легализации актов агрессии... Вот почему консолидированный международный ответ до сих пор настолько важен. Агрессор должен нести ответственность, — сказал Андрей Сибига.

При помощи видеосвязи к участникам мероприятия обратился лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

— Число крымчан, которые по разным причинам покинули Крым после оккупации, составляет более 50 тысяч, из них примерно 30 тысяч - крымские татары. 30 тысяч может не казаться очень значительной цифрой, но это 10% крымских татар, живших в пределах бывшего Советского Союза и переживших сталинский геноцид в 1944 году, — сказал Мустафа Джемилев.

Джемилев подуеркнул, что российская оккупационная власть и сегодня продолжает преследовать крымских татар.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайные и Полномочные Послы Великобритании, Грузии и Словакии, представители Министерства иностранных дел Турции, Великого национального собрания (парламента) и официальных органов власти Турции, посольств Литвы, Германии, Румынии, Словении, Казахстана, председатель крымскотатарской диаспоры Турции Мюкремин Шахин, представители украинской и крымскотатарской общин.

Напомним, Джо Байден заявил, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.