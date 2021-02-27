В испанском городе Малага впервые в Европе запустили беспилотный общественный транспорт. По улицам будет ездить электробус без водителя.

Об этом пишет The Guardian.

Автобус будет курсировать по кольцу, которое свяжет порт и центр города. Протяженность маршрута — 8 километров. Транспорт оборудуют датчиками и камерами.

– Автобус всегда знает, где он находится и что вокруг, - сказал Рафаэль Дурбан Кармона, возглавляющий подразделение испанской транспортной компании Avanza.

Светофоры в городе получили специальные датчики, которые «сообщают» электробусам о красном или зеленом свете. Также в транспорт встроили искусственный интеллект, который самостоятельно учится и получает опыт во время поездок. Салон вмещает 60 пассажиров.

Это первый подобный проект в Европе, когда полноценный общественный транспорт запустили без водителя и он ездит по улицам города. Пока в кабине такого электробуса будет находиться водитель, который может взять на себя управление в экстренном случае. К тому же испанское законодательство пока не регулирует возможность работы беспилотного транспорта.

Напомним, Toyota заключила контракт со стартапом по разработке беспилотных автомобилей.