В испанском городе Малага впервые в Европе запустили беспилотный общественный транспорт. По улицам будет ездить электробус без водителя.
Об этом пишет The Guardian.
Автобус будет курсировать по кольцу, которое свяжет порт и центр города. Протяженность маршрута — 8 километров. Транспорт оборудуют датчиками и камерами.
– Автобус всегда знает, где он находится и что вокруг, - сказал Рафаэль Дурбан Кармона, возглавляющий подразделение испанской транспортной компании Avanza.
Светофоры в городе получили специальные датчики, которые «сообщают» электробусам о красном или зеленом свете. Также в транспорт встроили искусственный интеллект, который самостоятельно учится и получает опыт во время поездок. Салон вмещает 60 пассажиров.
Это первый подобный проект в Европе, когда полноценный общественный транспорт запустили без водителя и он ездит по улицам города. Пока в кабине такого электробуса будет находиться водитель, который может взять на себя управление в экстренном случае. К тому же испанское законодательство пока не регулирует возможность работы беспилотного транспорта.
Напомним, Toyota заключила контракт со стартапом по разработке беспилотных автомобилей.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
В испанском городе Малага впервые в Европе запустили беспилотный общественный транспорт. По улицам будет ездить электробус без водителя.
Об этом пишет The Guardian.
Автобус будет курсировать по кольцу, которое свяжет порт и центр города. Протяженность маршрута — 8 километров. Транспорт оборудуют датчиками и камерами.
– Автобус всегда знает, где он находится и что вокруг, - сказал Рафаэль Дурбан Кармона, возглавляющий подразделение испанской транспортной компании Avanza.
Светофоры в городе получили специальные датчики, которые «сообщают» электробусам о красном или зеленом свете. Также в транспорт встроили искусственный интеллект, который самостоятельно учится и получает опыт во время поездок. Салон вмещает 60 пассажиров.
Это первый подобный проект в Европе, когда полноценный общественный транспорт запустили без водителя и он ездит по улицам города. Пока в кабине такого электробуса будет находиться водитель, который может взять на себя управление в экстренном случае. К тому же испанское законодательство пока не регулирует возможность работы беспилотного транспорта.
Напомним, Toyota заключила контракт со стартапом по разработке беспилотных автомобилей.