Министр женской эмансипации и гендерного равенства Японии Тамайо Марукава не хочет позволять гражданкам оставлять девичьи фамилии при замужестве. Сейчас в стране супруги по закону обязаны иметь общую фамилию, чаще всего это фамилия мужа.

Об этом сообщает The Guardian.

Япония — одна из немногих развитых стран, где супругам не разрешается иметь разные фамилии, и гражданский кодекс страны, принятый еще в 1896 году, требует от молодоженов иметь общую, хотя и не уточняет, чью именно. В 96% случаев это фамилия мужа.

В последние годы японцы требуют изменить законодательство. В 2015-м активисток за права женщин разозлило решение Верховного суда, по которому требование носить общую фамилию в браке признавалась вполне конституционным. В течение четырех лет суд рассматривал иск от группы женщин, которые требовали компенсации за стресс и неудобства, вызванные сменой фамилии.

Тамайо Марукава, которая недавно возглавила министерство женской эмансипации и гендерного равенства, заявила, что ее противостояние возможности иметь разные фамилии никак не влияет на ее приверженность защите прав женщин.

Примечательно, что Марукава получила свою должность, когда предыдущий министр Сейко Хашимото возглавила оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио после отставки его бывшего главы. Предыдущий руководитель оргкомитета Йоширо Мори был вынужден уйти в отставку после высказываний о женщинах из состава комитета. При обсуждении увеличения количества женщин в совете директоров Мори заявил, что женщины на заседаниях соревнуются и долго выступают, затягивая совещания.

Также примечательно, что Марукава — девичья фамилия министра, а в официальных документах чиновница значится как Отсука, по фамилии своего мужа.

Сейчас Муракава относится к группе из 50 депутатов, противостоящих изменениям в законодательстве, которые позволили бы супругами носить разные фамилии. Эта группа называет себя консервативной, но ее члены относятся к Либерально-демократической партии Японии.

Консервативные круги страны убеждены, что разрешение супругам оставлять свои фамилии может нанести вред традиционному представлению о семье. Действующее законодательство разделяет мнение о том, что брак — это союз не отдельных людей, а целых семей. На момент утверждения закона было принято, что женщины покидают свои семьи, чтобы стать частью семьи своего мужа.

ООН рекомендует Японии пересмотреть положения гражданского кодекса, поскольку он дискриминирует женщин, а правительство, как показывают результаты опросов, не идет в ногу со временем. В прошлом году 70% японцев заявили, что не против, чтобы супруги имели разные фамилии, и лишь 14% поддержали действующее законодательство.

Напомним, в Пекине суд по разводам обязал мужчину выплатить бывшей жене компенсацию за домашнюю работу, которую она выполняла в течение пяти лет их брака. А это 50 тысяч юаней ($7 700).