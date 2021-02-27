Во время следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны планируют заслушать отчеты Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел. Они должны объяснить, почему годами не закрываются дела в отношении дезертирства и госизмены.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

Правоохранители должны будут объяснить, почему не закрыты дела за преступления, которые произошли после начала российской агрессии против Украины.

— Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу - почему за шесть-семь лет нет точки в этих делах, — сказал Алексей Данилов.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.