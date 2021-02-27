Президент США Джо Байден заявил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти из-за появления новых штаммов. По его словам, еще не время расслабляться.

Об этом он заявил в видеобращении, опубликованном в Twitter.

В то же время он отметил, что по мере вакцинации, число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций пошло на спад.

– Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов...Cейчас не время расслабляться, - сказал Байден.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения.

Напомним, ранее в мире диагностировали более 370 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных снова обнаружили в США, Бразилии и Франции.