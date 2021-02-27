Президент США Джо Байден заявил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти из-за появления новых штаммов. По его словам, еще не время расслабляться.
Об этом он заявил в видеобращении, опубликованном в Twitter.
В то же время он отметил, что по мере вакцинации, число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций пошло на спад.
– Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов...Cейчас не время расслабляться, - сказал Байден.
По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения.
Напомним, ранее в мире диагностировали более 370 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных снова обнаружили в США, Бразилии и Франции.
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Президент США Джо Байден заявил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти из-за появления новых штаммов. По его словам, еще не время расслабляться.
Об этом он заявил в видеобращении, опубликованном в Twitter.
В то же время он отметил, что по мере вакцинации, число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций пошло на спад.
– Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов...Cейчас не время расслабляться, - сказал Байден.
По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения.
Напомним, ранее в мире диагностировали более 370 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных снова обнаружили в США, Бразилии и Франции.