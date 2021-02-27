Создание так называемой «Крымской платформы» – это правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной командой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сам лидер «Европейской Солидарности» сказал во время телемарафона «Крым – это Украина», передает пресс-служба политика.

Вместе с тем, Петр Порошенко предостерегает нынешнюю власть от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

– Создание «Крымской платформы» - это правильно. «Крымская платформа» предложена в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупации Крыма. Сказали, что через две недели нам представят стратегию деоккупации Крыма. Что она будет отличаться от того, что мы уже сделали. Я охотно ее посмотрю. Речь идет о суверенитете и территориальной целостности нашего государства, об освобождении Крыма. Безусловно, я готов присоединиться к этим проектам и процессам. Я готов передать все свои знания и связи. Если это хоть на один день ускорит освобождение Крыма - я буду счастлив, - отмечает Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что желает успеха для будущего саммита «Крымской платформы».

– Если это выльется только в пустые видосики, то не надо обнадеживать и дискредитировать наших партнеров. Без лишней рекламы мы должны как государство Украина представить нашу стратегию и каким образом мы планируем действовать. Я буду очень счастлив, если он будет успешен. Мне все равно, кто это принесет в Украину - Порошенко, Зеленский, гражданское общество или кто-нибудь другой. Потому что быть настоящим государственником и патриотом - это значит работать не на рейтинг, а на успех своей родной Украины, - отмечает он.

Ранее экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что замысел оторвать себе украинский Крым у руководства Российской Федерации родился еще задолго до 2014 года, и сомнений по этому поводу теперь уже нет ни у кого.