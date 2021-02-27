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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на мине подорвался еще один боец. Его доставили в лечебное учреждение.
Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".
Сообщается, что инцидент произошел сегодня недалеко от населенного пункта Луганское.
– В результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.
На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на мине подорвался еще один боец. Его доставили в лечебное учреждение.
Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".
Сообщается, что инцидент произошел сегодня недалеко от населенного пункта Луганское.
– В результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.
На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.