В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на мине подорвался еще один боец. Его доставили в лечебное учреждение.

Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".

Сообщается, что инцидент произошел сегодня недалеко от населенного пункта Луганское.

– В результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.