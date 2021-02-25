В среду, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Вблизи Пивденного и Талаковки террористы вели огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела украинский военный получил пулевое ранение.

Неподалеку Авдеевки и Водяного зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Марьинки — из автоматических станковых гранатометов.

В районе Чермалыка украинский военный, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал одного боевика. Он пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес бойцу легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

В двух случаях террористы обстреливали позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны бойцов ОС.

«Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей», — заявили в штабе.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны террористов.

Напомним, боевики заминировали Хутор Вольный противопехотными осколочными минами натяжного действия. В результате 23 февраля 2021 местный житель зацепился за один из датчиков мины и подорвался на территории собственного дома.

Гибель мирного жителя квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Прокуратура зафиксировала использование противопехотных мин со стороны боевиков.