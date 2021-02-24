Гибель мирного жителя в результате подрыва на мине в Луганской области квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Прокуратура зафиксировала использование противопехотных мин со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, боевики заминировали Хутор Вольный противопехотными осколочными минами натяжного действия. В результате 23 февраля 2021 местный житель зацепился за один из датчиков мины и подорвался на территории собственного дома.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, он умер от тяжелых ранений спустя несколько часов.

Отмечается, что использование таких мин запрещено международными договорами.