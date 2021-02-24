Гибель мирного жителя в результате подрыва на мине в Луганской области квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Прокуратура зафиксировала использование противопехотных мин со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, боевики заминировали Хутор Вольный противопехотными осколочными минами натяжного действия. В результате 23 февраля 2021 местный житель зацепился за один из датчиков мины и подорвался на территории собственного дома.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, он умер от тяжелых ранений спустя несколько часов.
Отмечается, что использование таких мин запрещено международными договорами.
Напомним, в течение минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.
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Гибель мирного жителя в результате подрыва на мине в Луганской области квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Прокуратура зафиксировала использование противопехотных мин со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, боевики заминировали Хутор Вольный противопехотными осколочными минами натяжного действия. В результате 23 февраля 2021 местный житель зацепился за один из датчиков мины и подорвался на территории собственного дома.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, он умер от тяжелых ранений спустя несколько часов.
Отмечается, что использование таких мин запрещено международными договорами.
Напомним, в течение минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.