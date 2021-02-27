Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.
Об этом сообщает издание Hungary Today.
Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.
– Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения, - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что эпидемия скоро останется позади.
Напомним, Венгрия первой в Евросоюзе начала использовать вакцину против COVID-19, производенную китайской компанией Sinopharm.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.
Об этом сообщает издание Hungary Today.
Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.
– Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения, - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что эпидемия скоро останется позади.
Напомним, Венгрия первой в Евросоюзе начала использовать вакцину против COVID-19, производенную китайской компанией Sinopharm.