Об этом сообщает издание Hungary Today.

Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.

– Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения, - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что эпидемия скоро останется позади.

Напомним, Венгрия первой в Евросоюзе начала использовать вакцину против COVID-19, производенную китайской компанией Sinopharm.