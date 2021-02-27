Риск заболевания тяжелой формой COVID-19 значительно повышается у больных с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.
Об этом говорится в публикации американского медицинского издания Journal of American Heart Association.
Как отмечается в публикации, по состоянию на 18 ноября 2020 года в США было задокументировано 906 849 госпитализаций в связи с COVID -19.
Из них примерно 30,2% больных были с общим ожирением, 26,2% - с гипертонией 20,5% - с сахарным диабетом, и 11,7% - с сердечною недостаточностью. Вместе взятые, 63,5% или 575 419 госпитализаций COVID -19 были связаны с этими заболеваниями.
– Риск госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19 прочно связан с кардиометаболическим здоровьем, - делают вывод эксперты.
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Риск заболевания тяжелой формой COVID-19 значительно повышается у больных с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.
Об этом говорится в публикации американского медицинского издания Journal of American Heart Association.
Как отмечается в публикации, по состоянию на 18 ноября 2020 года в США было задокументировано 906 849 госпитализаций в связи с COVID -19.
Из них примерно 30,2% больных были с общим ожирением, 26,2% - с гипертонией 20,5% - с сахарным диабетом, и 11,7% - с сердечною недостаточностью. Вместе взятые, 63,5% или 575 419 госпитализаций COVID -19 были связаны с этими заболеваниями.
– Риск госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19 прочно связан с кардиометаболическим здоровьем, - делают вывод эксперты.
Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.