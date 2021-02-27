Президент Молдовы Майя Санду заявила о прибытии в страну партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которую предоставила Румыния. Вакцинация населения Молдовы начнется уже в ближайшие дни.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Сегодня в Молдову авиарейсом прибыли 21,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это только первая партия из 200 тысяч доз, которые Румыния согласилась передать Молдове.

– Вакцина против COVID-19 поступила в Молдову. Самолет с партией 21 600 доз вакцины приземлился в международном аэропорту Кишинева. Это первый транш из 200 000 доз вакцины из щедрого пожертвования, обещанного Румынией гражданам нашей страны, - написала она.

Напомним, ранее Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.