Президент Молдовы Майя Санду заявила о прибытии в страну партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которую предоставила Румыния. Вакцинация населения Молдовы начнется уже в ближайшие дни.
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
Сегодня в Молдову авиарейсом прибыли 21,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это только первая партия из 200 тысяч доз, которые Румыния согласилась передать Молдове.
– Вакцина против COVID-19 поступила в Молдову. Самолет с партией 21 600 доз вакцины приземлился в международном аэропорту Кишинева. Это первый транш из 200 000 доз вакцины из щедрого пожертвования, обещанного Румынией гражданам нашей страны, - написала она.
Напомним, ранее Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.
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Президент Молдовы Майя Санду заявила о прибытии в страну партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которую предоставила Румыния. Вакцинация населения Молдовы начнется уже в ближайшие дни.
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
Сегодня в Молдову авиарейсом прибыли 21,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это только первая партия из 200 тысяч доз, которые Румыния согласилась передать Молдове.
– Вакцина против COVID-19 поступила в Молдову. Самолет с партией 21 600 доз вакцины приземлился в международном аэропорту Кишинева. Это первый транш из 200 000 доз вакцины из щедрого пожертвования, обещанного Румынией гражданам нашей страны, - написала она.
Напомним, ранее Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.