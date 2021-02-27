Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.
Об этом сообщает фонд на странице в Facebook.
– Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес выдающийся вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире, - говорится в сообщении.
Также Фонд Бориса Немцова потребовал немедленного освобождения Навального.
Напомним, 27 февраля в Москве прошли памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на мосту напротив Кремля в 2015 году.
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Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.
Об этом сообщает фонд на странице в Facebook.
– Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес выдающийся вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире, - говорится в сообщении.
Также Фонд Бориса Немцова потребовал немедленного освобождения Навального.
Напомним, 27 февраля в Москве прошли памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на мосту напротив Кремля в 2015 году.