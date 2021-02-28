Министерство обороны Армении сделало заявление на фоне протестов против премьер-министра Никола Пашиняна, который недавно заявил о попытке военного переворота. Министерство призвало стороны не втягивать армию в политику.
Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Армении.
Как отметили в ведомстве, Минобороны и Вооруженные силы Армении вне политики, добавив, что армия в полной мере готова выполнять свои функции по обеспечению безопасности страны, независимо от политических процессов внутри.
– Мы требуем воздержаться от заявлений от имени Вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам. Минобороны и ВС Армении вне политики и будут продолжать шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы, - заявили в министерстве.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.
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Министерство обороны Армении сделало заявление на фоне протестов против премьер-министра Никола Пашиняна, который недавно заявил о попытке военного переворота. Министерство призвало стороны не втягивать армию в политику.
Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Армении.
Как отметили в ведомстве, Минобороны и Вооруженные силы Армении вне политики, добавив, что армия в полной мере готова выполнять свои функции по обеспечению безопасности страны, независимо от политических процессов внутри.
– Мы требуем воздержаться от заявлений от имени Вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам. Минобороны и ВС Армении вне политики и будут продолжать шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы, - заявили в министерстве.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.