Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19. Украина договаривается о поставках 10 млн доз этой вакцины.
Об этом сообщает Bild.
По его словам, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.
– Во-первых, необходимо непрекращающееся производство вакцины, чтобы имелось достаточное ее количество для повторных прививок и для обеспечения ей других стран. Во-вторых, мы должны быть в состоянии производить быстро адаптированную вакцину в случае возникновения супермутаций, - указал глава компании BioNTech.
Он также рассказал о возможности изменений схем введения препарата.
– Если появятся критические виды, простой стратегией может быть введение третьей дозы текущей вакцины. Такая вакцинация может вызвать сильную иммунную защиту, - сказал Шахин.
Напомним, правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19. Украина договаривается о поставках 10 млн доз этой вакцины.
Об этом сообщает Bild.
По его словам, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.
– Во-первых, необходимо непрекращающееся производство вакцины, чтобы имелось достаточное ее количество для повторных прививок и для обеспечения ей других стран. Во-вторых, мы должны быть в состоянии производить быстро адаптированную вакцину в случае возникновения супермутаций, - указал глава компании BioNTech.
Он также рассказал о возможности изменений схем введения препарата.
– Если появятся критические виды, простой стратегией может быть введение третьей дозы текущей вакцины. Такая вакцинация может вызвать сильную иммунную защиту, - сказал Шахин.
Напомним, правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.