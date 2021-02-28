Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19. Украина договаривается о поставках 10 млн доз этой вакцины.

Об этом сообщает Bild.

По его словам, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.

– Во-первых, необходимо непрекращающееся производство вакцины, чтобы имелось достаточное ее количество для повторных прививок и для обеспечения ей других стран. Во-вторых, мы должны быть в состоянии производить быстро адаптированную вакцину в случае возникновения супермутаций, - указал глава компании BioNTech.

Он также рассказал о возможности изменений схем введения препарата.

– Если появятся критические виды, простой стратегией может быть введение третьей дозы текущей вакцины. Такая вакцинация может вызвать сильную иммунную защиту, - сказал Шахин.