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Правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.
Об этом сообщила народный депутат от фракции Слуга народа Ольга Василевская в Telegram.
– Герои среди нас. Только Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину, - написала она.
Она отметила, что проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины.
По ее словам, вакцина от коронавируса будет отправлена в Украину из Соединенных Штатов.
Напомним, разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.
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Правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.
Об этом сообщила народный депутат от фракции Слуга народа Ольга Василевская в Telegram.
– Герои среди нас. Только Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину, - написала она.
Она отметила, что проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины.
По ее словам, вакцина от коронавируса будет отправлена в Украину из Соединенных Штатов.
Напомним, разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.