Проиранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе. Об этом говорится в тексте уведомления президента США для Конгресса.
Документ был распространен пресс-службой Белого дома.
Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном боевиками, был нанесен по его указанию.
Данные боевики принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.
– Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем, - заявил Байден.
Напомним, по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков погибли в результате авиаудара США по объектам в Сирии, принадлежащих военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.
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Проиранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе. Об этом говорится в тексте уведомления президента США для Конгресса.
Документ был распространен пресс-службой Белого дома.
Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном боевиками, был нанесен по его указанию.
Данные боевики принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.
– Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем, - заявил Байден.
Напомним, по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков погибли в результате авиаудара США по объектам в Сирии, принадлежащих военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.