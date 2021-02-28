Итальянское правительство усиливает ограничительные меры в пяти регионах страны из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает DW со ссылкой на распоряжение, которое 27 февраля подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца

Южные регионы Базиликата и Молизе объявлены «красной» (наиболее рискованной) зоной. С 1 марта там будут закрыты бары, рестораны и почти все учреждения, кроме продуктовых магазинов. Свобода передвижения людей будет ограничено.

Для Ломбардии, Пьемонта и Марке уровень опасности повышен до «оранжевого».

Между тем ожидается, что остров Сардиния будет переведен в безопасное «белую» зону и там будут ослаблены ограничения. Для этого в течение трех недель число новых случаев инфицирования коронавирусом должно быть до 50 на 100 тысяч жителей.

Ожидается, что 6 марта правительство примет новые карантинные правила, которые будут действовать в течение следующего месяца.

За последние сутки в Италии было выявлено 20500 случаев коронавируса. Средний показатель заболеваемости в стране составляет 145 случаев на 100 тысяч жителей. По состоянию на 27 февраля в Италии коронавирусом инфицировалось уже 2,8 миллиона человек умерло от болезни 97 тыс. зараженных.

Ранее Италия ввела более жесткие правила проверки приезжих из Австрии с целью защиты от распространения новых штаммов коронавируса.