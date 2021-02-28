Жители Николаева обращаются к представителям городской власти с просьбой решить проблему бездомных собак, которые кидаются на прохожих.

Соответствующие просьбы они публикуют в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

В частности, жительница Николаева Елена Бандура указала, что в Ингульском районе бродячие собаки ведут себя агрессивно, бросаясь на прохожих и велосипедистов.

— Район «Рассвета», три большие собаки кидаются на велосипеды, на прохожих, была свидетелем того, как схватили за сумку проходящую по тротуару женщину, – пишет Елена Бандура.

Ещё один николаевец просил отловить собак, которые бросаются на людей возле проходной завода «Океан» в Корабельном районе.

— Прошу отловить и подарить набегущим сюда в комментарии зоозащитникам стаю, обитающую на конечной 52 маршрута. Бирки на ушах не спасают, собаки кидаются на прохожих, – написал житель Николаева в группе.

Также жительница города Анна Лукьянченко рассказала, что во дворе домов по улице Новобугская стая собак нападает на идущих мимо людей, в том числе детей. «Особенно агрессивна бежевая собака, она не раз кусала людей», – уточнила женщина.

Напомним, 13 февраля в микрорайоне Северный в Николаеве стая бродячих собак напала на мужчину, одна из них прокусила ему ногу.

В январе НикВести писали, что в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.