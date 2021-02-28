Болгария пропустит учения из-за обнаружения на двух кораблях ВМС страны случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет издание Корреспондент.

Международные военные учения НАТО Poseidon 21 начались в Черном море. В маневрах принимают участие шесть стран-членов альянса.

— В учениях принимают участие силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции. Poseidon 21 - учения высокой степени сложности. Их целью является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования альянса, - сказано в сообщении ведомства.

Официальная церемония открытия маневров состоялась в румынском порту Констанца 26 февраля. Маневры продлятся до 6 марта. Участие в них примут более 700 военнослужащих, 13 кораблей и девять самолетов.

Напомним, новый вариант коронавируса типа COVID-19, впервые зафиксированный в Великобритании, был обнаружен в Болгарии 23 января.