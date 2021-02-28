По состоянию на 10:00 28 февраля в Николаевской области зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.

Из всех 42202 (+149) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 28225 (+92);

Первомайск - 1392 (+6) ;

Южноукраинск - 1408 (+3);

Вознесенск - 1023 (+1) ;

Очаков - 743;

Арбузинский район - 484 (+7);

Баштанский район - 603 (+6);

Березанский район - 526;

Братский район - 361 (+4);

Березнеговатский район - 260 (+1);

Веселиновский район - 400;

Витовский район - 1550 (+6);

Вознесенский район - 355;

Врадиевский район - 320;

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 444 (+16);

Казанковский район - 457;

Кривоозерский район - 286;

Николаевский район - 580 (+2);

Новобугский район - 373;

Новоодесский район - 917;

Очаковский район - 354;

Первомайский район - 488;

Снигиревский район - 491 (+3).

Заболевание COVID-19 установлено у 1738 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 784 за сутки - 0.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 5833 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 1702 пациента выздоровели.