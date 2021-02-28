По состоянию на 10:00 28 февраля в Николаевской области зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42202 (+149) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1738 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 784 за сутки - 0.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 5833 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 1702 пациента выздоровели.
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По состоянию на 10:00 28 февраля в Николаевской области зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42202 (+149) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1738 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 784 за сутки - 0.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 5833 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 1702 пациента выздоровели.