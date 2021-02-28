По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 5833 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 1702 пациента выздоровели.

Об этом сообщает издание Новое время.

Суточный показатель заболеваемости опустился ниже 8000 впервые за последние четыре дня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 347 849 человек, из них 1 170 023 выздоровели, летальных исходов — 25 982.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киевская область — 351 случай;

Винницкая область — 558 случаев;

Волынская область — 94 случая;

Днепропетровская область — 344 случая;

Донецкая область — 164 случая;

Житомирская область — 528 случаев;

Закарпатская область — 423 случая;

Запорожская область — 98 случаев;

Ивано-Франковская область — 734 случая;

Кировоградская область — 30 случаев;

Луганская область — 17 случаев;

Львовская область — 399 случаев;

Николаевская область — 149 случаев;

Одесская область — 144 случая;

Полтавская область — 58 случаев;

Ровенская область — 120 случаев;

Сумская область — 125 случаев;

Тернопольская область — 218 случаев;

Харьковская область — 276 случаев;

Херсонская область — 36 случаев;

Хмельницкая область — 237 случаев;

Черкасская область — 51 случай;

Черновицкая область — 411 случаев;

Черниговская область — 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что риск заболевания тяжелой формой COVID-19 значительно повышается у больных с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.