По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 5833 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 1702 пациента выздоровели.
Об этом сообщает издание Новое время.
Суточный показатель заболеваемости опустился ниже 8000 впервые за последние четыре дня.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 347 849 человек, из них 1 170 023 выздоровели, летальных исходов — 25 982.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что риск заболевания тяжелой формой COVID-19 значительно повышается у больных с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.
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По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 5833 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 1702 пациента выздоровели.
Об этом сообщает издание Новое время.
Суточный показатель заболеваемости опустился ниже 8000 впервые за последние четыре дня.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 347 849 человек, из них 1 170 023 выздоровели, летальных исходов — 25 982.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что риск заболевания тяжелой формой COVID-19 значительно повышается у больных с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.