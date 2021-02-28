В воскресенье, 28 февраля, в Таиланде началась кампания по вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что первая прививка была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу.

— Я надеюсь, что вакцинация обеспечит безопасность людей от распространения COVID-19. Это позволит Таиланду как можно скорее вернуться к нормальной жизни, - сказал министр.

Таиланд получил свои первые 200 тысяч китайской вакцины. Ожидается, что еще 1,8 миллионов доз прибудет в марте и апреле.

На этой неделе в Таиланд поставлены также 117 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, ранее на Кипре и в Таиланде обнаружили новый штамм коронавируса. Все случаи выявили у людей, которые приехали из Великобритании.