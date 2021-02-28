В захваченном Россией Крыму запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.

Об этом сообщает Украинская правда.

Оккупационные власти Крыма обновили данные о состоянии водохранилищ на полуострове. Так, по данным ведомства на 26 февраля, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось. Приближается к «мертвому объему» Балановское водохранилище.

Согласно мониторингу, еще в начале февраля наиболее близкими к «мертвому объему» были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

В январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств также провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. Согласно данным мониторинга, площадь крымских водохранилищ за последний год существенно уменьшилась.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.