Новый украинский лоу-кост Bees Airline зарегистрировал два первых самолета.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Как стало известно, это Boeing 737-800, оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их девять лет эксплуатировала МАУ.

— Пока Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала, - пишет издание.

На данный момент известно, что в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

Ранее сообщалось, что на Одесском авиационном заводе осваивают лицензированную сборку американских вертолетов Bell UH-1 «Ирокез».