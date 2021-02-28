Новый украинский лоу-кост Bees Airline зарегистрировал два первых самолета.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Как стало известно, это Boeing 737-800, оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их девять лет эксплуатировала МАУ.
— Пока Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала, - пишет издание.
На данный момент известно, что в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.
Ранее сообщалось, что на Одесском авиационном заводе осваивают лицензированную сборку американских вертолетов Bell UH-1 «Ирокез».
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Новый украинский лоу-кост Bees Airline зарегистрировал два первых самолета.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Как стало известно, это Boeing 737-800, оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их девять лет эксплуатировала МАУ.
— Пока Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала, - пишет издание.
На данный момент известно, что в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.
Ранее сообщалось, что на Одесском авиационном заводе осваивают лицензированную сборку американских вертолетов Bell UH-1 «Ирокез».