Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области увеличилась до 38,6%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Сообщается, что по состоянию на 28 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 873 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
Напомним, по состоянию на 10:00 28 февраля в Николаевской области зафиксировали 149 новых случаев COVID-19.
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Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области увеличилась до 38,6%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Сообщается, что по состоянию на 28 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 873 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
Напомним, по состоянию на 10:00 28 февраля в Николаевской области зафиксировали 149 новых случаев COVID-19.