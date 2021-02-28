Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области увеличилась до 38,6%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 28 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 873 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 95;

Первомайская центральная районная больница — 27 больных и 34 человека с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 117 больных и 137 человек с подозрением;

родильный дом № 1 г. Николаева — 9 больных, также 9 человек с подозрением;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 23 больных и 29 человек с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 2 больных и 7 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 10 больных и 27 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 16 больных и 24 человек с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 74 больных и 157 человек с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 4 больных и 14 человек с подозрением;

городская больница № 5 Николаева — 79 больных и 196 человека с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 1 больной и 3 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 6 больных и 8 с подозрением;

Новоодесская центральная районная больница — 26 больных и 26 с подозрением;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 16 больных и 22 с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 17 больных и 28 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 25 больных и 32 человек с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница — 17 больных и 25 с подозрением.

Напомним, по состоянию на 10:00 28 февраля в Николаевской области зафиксировали 149 новых случаев COVID-19.