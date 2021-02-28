Государственное управление делами выселило экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбу с семьей из служебного жилья — дома на государственной базе отдыха «Конча-Заспа».

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, передает LIGA.net.

По его словам, с Василия Бурбы также сняли охрану и лишили документов прикрытия.

По данным его источников, якобы президент Владимир Зеленский приказал заставить «замолчать» свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов из ЧВК Вагнера, которую, как утверждает журналист, проводило ГУР в июле 2020 года.

Василий Бурба, по версии Юрия Бутусова, обладает информацией особой государственной важности по указанной операции. Недавно он, а также ряд других офицеров военной разведки, дали показания в ГБР и Офисе генпрокурора, полностью подтвердив «факт предательства и срыва спецоперации против террористов «Вагнера» после совещания в Офисе президента 24 июля», пишет журналист.

Юрий Бутусов считает, что «такой беспрецедентный шантаж» связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева из Bellingcat о провале спецоперации.

Журналист также утверждает, что накануне выселения с Василием Бурбой встретился сотрудник спецслужб, доверенное лицо Зеленского, который якобы предложил ему назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с вагнеровцами и отказ от сотрудничества с Bellingcat.

В противном случае ему якобы пригрозили выселением, лишением документов, увольнением его брата из МИД и открытием уголовных дел. Василий Бурба отказался от этой сделки.

Вместе с тем в документе, который журналист опубликовал в подтверждение своих слов, говорится, что Василия Бурбу выселили из служебного дома за незаконное строительство — на месте КПП он якобы без согласования построил двухэтажный дом. Государственное управление делами попросило его освободить помещение до 12:00 19 февраля.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Государственное бюро расследований вызвало украинских журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова на допрос по делу о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев». В ГБР жалуются, что «никто из спецслужб» не приходит свидетельствовать по «делу вагнеровцев».