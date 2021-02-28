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В Украине за субботу, 27 февраля, сделали 90 прививок против COVID-19. В целом у нас первую дозу вакцины уже получил 3 141 человек.
Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», верифицированный Министерством здравоохранения.
Вчера вакцинация проходила в трех областях. В Донецкой области 50 человек получили первую дозу вакцины, в Луганской и Херсонской — по 20 человек.
Для сравнения, в пятницу, 26 февраля, вакцинировали 1 713 человек.
Напомним, в тот же день, 26 февраля, НикВести писали, что Украина запланировала 5 основных этапов вакцинации. Министерство рассчитывает завершить эти основные мероприятия до осени 2021 года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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В Украине за субботу, 27 февраля, сделали 90 прививок против COVID-19. В целом у нас первую дозу вакцины уже получил 3 141 человек.
Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», верифицированный Министерством здравоохранения.
Вчера вакцинация проходила в трех областях. В Донецкой области 50 человек получили первую дозу вакцины, в Луганской и Херсонской — по 20 человек.
Для сравнения, в пятницу, 26 февраля, вакцинировали 1 713 человек.
Напомним, в тот же день, 26 февраля, НикВести писали, что Украина запланировала 5 основных этапов вакцинации. Министерство рассчитывает завершить эти основные мероприятия до осени 2021 года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.