Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина запланировала 5 основных этапов вакцинации. Министерство рассчитывает завершить эти основные мероприятия до осени 2021 года.

Об этом говорится в заявлении главы Минздрава на странице в Facebook.

Степанов сегодня встретился с послами стран G7 и рассказал им, что Украина готова к масштабной вакцинации населения от коронавируса.

— Технологически, ресурсно и организационно Минздрав и страна готовы к тотальной вакцинации, в том числе и вакцинами с высокими требованиями к температурному хранению. Мы запланировали 5 основных этапов вакцинации и планируем завершить основные мероприятия до осени этого года, — написал Максим Степанов.

Министр добавил, что вместе с послами G7 сверил позиции по внедрению паспортов вакцинации от коронавирус.

— Понимаю, так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека, — добавил Максим Степанов.

Как сообщалось, правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.