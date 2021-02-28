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В Соединенных Штатах более чем 300 лицам предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия. По меньшей мере 280 человек арестованы.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд, передает The Hill.
— Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены, - заявил Меррик Гарленд.
Отметим, что обвинения предъявлены за незаконное проникновение в здание американского Конгресса и нападение на сотрудников полиции. При этом некоторые подсудимые обвиняются и в более серьезных преступлениях - организации заговора и совершении актов насилия.
Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.
Ранее сообщалось, что 71% американцев считают частично ответственным за нападение на Капитолий бывшего президента США Дональда Трампа.
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В Соединенных Штатах более чем 300 лицам предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия. По меньшей мере 280 человек арестованы.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд, передает The Hill.
— Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены, - заявил Меррик Гарленд.
Отметим, что обвинения предъявлены за незаконное проникновение в здание американского Конгресса и нападение на сотрудников полиции. При этом некоторые подсудимые обвиняются и в более серьезных преступлениях - организации заговора и совершении актов насилия.
Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.
Ранее сообщалось, что 71% американцев считают частично ответственным за нападение на Капитолий бывшего президента США Дональда Трампа.