В Соединенных Штатах более чем 300 лицам предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия. По меньшей мере 280 человек арестованы.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд, передает The Hill.

— Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены, - заявил Меррик Гарленд.

Отметим, что обвинения предъявлены за незаконное проникновение в здание американского Конгресса и нападение на сотрудников полиции. При этом некоторые подсудимые обвиняются и в более серьезных преступлениях - организации заговора и совершении актов насилия.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что 71% американцев считают частично ответственным за нападение на Капитолий бывшего президента США Дональда Трампа.